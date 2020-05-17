Galatasaray'dan dev takas hamlesi

TFF başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde Süper Lig başta olmak üzere futbol liglerinin 12-13-14 Haziran tarihinde başlayacağını Süper Lig özelinde ise 26 Temmuz tarihinde bitirileceğini açıkladı.







Özdemir'e tepki geldi. Futbol takımlarında ise korona salgını patlak verdi. Buna rağmen liglerin Haziran'da başlayacağı belirtiliyor.Galatasaray ise şimdiden gelecek sezon için planlarını yapmaya başladı. Takımda gönderilmesi beklenen ilk isim taraftarın tepkisini çeken 10 Numaralı futbolcu Belhanda. Oyuncuyu satamayan Galatasaray, takas formülünü düşünüyor.





Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad’ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü’nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray’ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur’ verebilir. Cim Bom’un radarındaki Mandzukic Al Duhail’de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa’ya dönmeyi çok istiyor.





Bir yıl daha Al Duhail ile sözleşmesi bulunan Mandzukic konusunda takas opsiyonu ortaya çıktı. Öyle ki, Suudi Arabistan basınına göre Katar kulübü de Galatasaray’ın 10 numarası Belhanda’nın peşinde ve bu transferde oldukça inatçı. Haberde, Al Nasr ve Al Ittihad’ın listesindeki Belhanda ile bir Çin kulübünün de ilgilendiği ancak Al Duhail’in bir adım önde olduğu vurgulandı. Galatasaray’ın 10 milyon Euro bonservis talep ettiği yazıldı.





Ancak Fatih Terim’in Mandzukic’i istemesi halinde, Hırvat yıldız artı para formülüyle Belhanda gidebilir. Falcao’nun kulüpteki geleceğine göre yıldız forvetin transferiyle ilgili karar verecek olan Galatasaray’da, maliyetin yüksek olmaması durumunda Kolombiyalı futbolcu varken dahi Mandzukic alınabilir.





Nitekim Cim Bom’da yedek forvet Andone sezon bitiminde gidiyor, elde golcü olarak sadece Falcao ve Adem Büyük kalıyor.