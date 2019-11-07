Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 'farklı' veda /07 Kasım 2019 01:11

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 'farklı' veda

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon geride kalan 3 maçında sadece 1 puan almayı başaran Galatasaray, İspanya'da Real Madrid'in konuğu oldu. Sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılan Sarı Kırmızılılar, bu sonuçla Devler Liginde tur atlama imkanını da kaybetmiş oldu.

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Galatasaray, Real Madrid  önünde ilk dakikalarda sahadan silindi. 4. ve 7. dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada Ramos, 45. dakikada Benzema  Madrid'e farklı üstünlüğü getirdi.

81'de Benzema skoru 5-0 yaptı.

Rodrygo maçın sonucunu 90 artı 3’te belirledi: 6-0.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.

Terim, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de fırsat verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram'ı yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, Ahmet Çalık ise UEFA listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise İstanbul'da maça başladığı kadroda değişiklik yapmayarak, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Zidane, Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları son lig maçına göre ilk 11'de iki oyuncu değiştirerek, defansta Mendy ve orta sahada Modric'i yedeğe aldı.

Öte yandan Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi.

Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.

KADROLAR

Stat: Santiago Bernabeu

Hakemler: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller (Almanya)

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone.

PUAN DURUMU


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