Galatasaray'dan Eindhoven'da ağır yenilgi:5-1

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıktı.

İlk 11'ler



PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi.





Galatasaray: Muslera; Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel.





Maçtan önemli anlar





88' GOL: Mario Götze'nin kafa vuruşunda Fernando Muslera çaresiz kaldı ve skor 5-1 oldu.





84' GOL: Ceza sahasına doğru doldurulan top Zahavi'nin önüne düştü. Muslera'dan sıyrılan Zahavi topu filelere gönderdi: 4-1

51' GOL: Zahavi'nin pasıyla savunma arkasına hareketlenen Götze, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1

42' GOL! Sol kanattan sıfıra inen Ömer Bayram'ın ortasında Emre Kılınç kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1

35' GOL: Orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı gelişen PSV atağında Madueke sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup topu kale sahasına çevirdi. Zahavi bu topa dokundu ve farkı ikiye çıkarttı: 2-0





2' GOL: Muslera kendisine verilen geri pasında topu ayağından çıkarmakta zorlandı. Araya giren Zahavi, dönerek vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0

Galatasaray - PSV arasındaki rövanş karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

