Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Eindhoven'da ağır yenilgi:5-1 /22 Temmuz 2021 00:00

Galatasaray'dan Eindhoven'da ağır yenilgi:5-1

Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a konuk oldu. Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken karşılaşma ev sahibi takımın 5-1 'lik zaferiyle sonuçlandı.

SHABER3.COM

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıktı.
İlk 11'ler
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi.

Galatasaray: Muslera; Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel.

Maçtan önemli anlar

88' GOL: Mario Götze'nin kafa vuruşunda Fernando Muslera çaresiz kaldı ve skor 5-1 oldu.

84' GOL: Ceza sahasına doğru doldurulan top Zahavi'nin önüne düştü. Muslera'dan sıyrılan Zahavi topu filelere gönderdi: 4-1
 
51' GOL: Zahavi'nin pasıyla savunma arkasına hareketlenen Götze, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1
 
42' GOL! Sol kanattan sıfıra inen Ömer Bayram'ın ortasında Emre Kılınç kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1
 
35' GOL: Orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı gelişen PSV atağında Madueke sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup topu kale sahasına çevirdi. Zahavi bu topa dokundu ve farkı ikiye çıkarttı: 2-0
 
2' GOL: Muslera kendisine verilen geri pasında topu ayağından çıkarmakta zorlandı. Araya giren Zahavi, dönerek vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0
 
Galatasaray - PSV arasındaki rövanş karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'dan Eindhoven'da ağır yenilgi:5-1 Sonraki Haber >>

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:18:18