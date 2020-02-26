Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha: Bu kez de 16 yıl sonra...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Fenerbahçe Beko, 9 yıldır sahasında yenilmediği Galatasaray Doğa Sigorta karşısında son çeyrekte yıkıldı. Konuk ekip, salondan 80-75 galip ayrılırken; 16 maç sonra rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.





Fenerbahçe Beko ilk periyodu 22-19, devreyi ise 39-38 önde tamamladı. 3. çeyrekte Galatasaray üst üste basketlerle önce farkı eritti, ardından son çeyreğe 57- 53 önde girdi.





Son çeyreğe ise Fenerbahçe Beko iyi başladı. Özellikle Bobby Dixon ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle Sarı Lacivertliler bir anda skoru 75-67 yaptı. Ancak son bölümde Galatasaray Doğa Sigorta'nın sayıları geldi. Konuk ekip 13-0'lık bir seri yakalarken maçtan da 80-75 galip ayrıldı.





Büyük bir çekişmeye sahne olan maçtan yenik ayrılan Sarı-lacivertliler, 2012'den bu yana sahasında ezeli rakibine ilk kez yenildi.