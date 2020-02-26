Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha: Bu kez de 16 yıl sonra... /26 Şubat 2020 22:33

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha: Bu kez de 16 yıl sonra...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de tam 21 sezon sonra ilk kez mağlup eden Galatasaray, basketbolda da rakibine 80-75'lik skorla üstünlük sağlayarak; 16 maç sonra rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

SHABER3.COM

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Fenerbahçe Beko, 9 yıldır sahasında yenilmediği Galatasaray Doğa Sigorta karşısında son çeyrekte yıkıldı. Konuk ekip, salondan 80-75 galip ayrılırken; 16 maç sonra rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko ilk periyodu 22-19, devreyi ise 39-38 önde tamamladı. 3. çeyrekte Galatasaray üst üste basketlerle önce farkı eritti, ardından son çeyreğe 57- 53 önde girdi.

Son çeyreğe ise Fenerbahçe Beko iyi başladı. Özellikle Bobby Dixon ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle Sarı Lacivertliler bir anda skoru 75-67 yaptı. Ancak son bölümde Galatasaray Doğa Sigorta'nın sayıları geldi. Konuk ekip 13-0'lık bir seri yakalarken maçtan da 80-75 galip ayrıldı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçtan yenik ayrılan Sarı-lacivertliler, 2012'den bu yana sahasında ezeli rakibine ilk kez yenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha: Bu kez de... Sonraki Haber >>

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Kamyon trenin altında kaldı

Kamyon trenin altında kaldı

Maske takmayan Çinli kadın nehirden atladı

Maske takmayan Çinli kadın nehirden atladı

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı

Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde...

Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde...

THY uçağında Korona virüs şüphesi

THY uçağında Korona virüs şüphesi

Soruya çok kızdı: Fox önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun...

Soruya çok kızdı: Fox önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun...

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:34