Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert Mourinho tepkisi





'VERDİĞİ ZARAR ARTARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'





'ONLAR ADINA UTANIYORUZ'

Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmasının yankıları devam ediyor.Dün Fenerbahçe'nin Okan Buruk'a yönelik yaptığı açıklamalara Galatasaray bugün yanıt verdi.Galatasaray, kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada devamında, "Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz" denildi.Galatasaray açıklamayı, "Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz" sözleriyle noktaladı.Dün Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Okan Buruk'un maç sonunda Mourinho'yu tahrik ettiği iddia edilerek, "Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır. Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta “kurşun yemiş” refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir" ifadeleri kullanılmıştı.Açıklamanın devamında ise "Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur. Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır. Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır" ifadelerine yer verilmişti.