Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan FLAŞ Muslera kararı /06 Ekim 2020 00:09

Galatasaray'dan FLAŞ Muslera kararı

Devam eden sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar forma giyme ihtimali düşük olarak değerlendirilen Muslera ile ilgili Galatasaray yöneticilerinin yeni bir hamle yaptığı ifade edildi.

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Galatasaray'da transfersiz geçen son günde TFF'ye gönderilen oyuncu listesinde kritik bir hamle yapıldı. Sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar forma giyme ihtimali düşük olan Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı.

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Ozornwafor ve Sekidika'nın ise lisansı çıkarıldı ve TFF'ye gönderilen listeye dahil aldı.

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın erken dönme ihtimaline karşın lisansını çıkarmak istediklerini belirtmiş ve, "Satma işlemi olursa, yabancı sınırlamamızın sayısı aşağı doğru inerse, Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah." ifadelerini kullanmıştı.
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