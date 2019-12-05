Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi /05 Aralık 2019 20:55

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi

Geçen yılın şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahisi Galatasaray, bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımı Tuzla'ya yenilmesi sabırları iyice taşırırken camia devre arasında yapılacak operasyona kilitlendi.

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Takımda az şans bulan oyuncuların Tuzla karşısında beklentilerin çok altında kalması ile birlikte ocak ayında birçok oyuncu ile vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda takıma katılacak yeni isimler de şekillenmeye başladı.

Hürriyet'in haberine göre, hayal kırıklığı yaratan yıldız oyuncuların maliyetinden kurtulup performans fiyat dengesini yakalamak isteyen Sarı-kırmızılı takım, ön libero transferi için Malmö’lü Fouad Bachirou'yu gündemine aldı. Adı sezon başında Atiba'nın alternatifi olarak Beşiktaş ile anılan 29 yaşındaki Komor vatandaşı futbolcu siyah-beyazlıların ilgisini bizzat açıklamıştı.

İsveç'te yaz başında bir TV kanalı verdiği röportajda Beşiktaş'ın kendisi ile ilgilendiğinin doğru olduğunu ancak daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirtirken Malmö'den ayrılmaya yakın olduğuna yönelik hakkında çıkan haberlerin de doğru olmadığını ifade etmişti.

Asist Analiz'de yer alan habere göre; Piyasa değeri 1.1 milyon Euro olarak gözüken Fouad Bachirou'nun menajeriyle temasa geçecek olan sarı-kırmızılılar daha sonra kulübü Malmö ile masaya oturup transferi en uygun şartlarda tamamlamaya çalışacak

Malmö ile 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Fouad Bachirou sezonu tamamlanan İsveç Ligi'nde 24 maçta görev yaparken 2 asistle takımına katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 5, UEFA Avrupa elemelerindeki 2 ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçla beraber 29 yaşındaki futbolcu toplamda 39 resmi maça çıkarken 3 asist yaptı.

Piyasa değeri 1.1 milyon Euro olarak gözüken Fouad Bachirou'nun menajeriyle temasa geçecek olan sarı-kırmızılılar daha sonra kulübü Malmö ile masaya oturup transferi en uygun şartlarda tamamlamaya çalışacak.
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