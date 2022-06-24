Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Fransa'nın 5. ligine... /24 Haziran 2022 20:30

Galatasaray'dan Fransa'nın 5. ligine...

Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz'ın Olimpik Marsilya ile anlaştığı ve bu sezon Marsilyanın Fransa 5. ligindeki rezerv takımında forma giyeceği açıklandı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz, Olimpik Marsilya ile sözleşme imzaladı.

Olimpik Marsilya, Galatasaray'dan ayrılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz ile sözleşme imzalandığını ve gelecek sezon National 3 Ligi'nde (Fransa 5. Ligi) mücadele edecek olan rezerv takıma gönderildiğini açıkladı.

19 yaşındaki Bartuğ Elmaz, 10 yaşında girdiği Galatasaray altyapısından bu sezon sonu sözleşmesi bitince ayrılmıştı. Bartuğ Elmaz, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 1 maça çıktı.
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