Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alınıyor /09 Kasım 2024 11:06

Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alınıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı planları bozdu. Yönetim, yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak Arjantinli yıldızın sözleşmesini askıya almaya hazırlanıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle buruk bir sevinç yaşadı. Sağ ön çapraz bağlarındaki kopma nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli forvet, yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak. Tottenham karşılaşmasının 82. dakikasında sahayı sedyeyle terk eden Arjantinli yıldız için yönetim harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, sezonu kapatan Icardi'nin sözleşmesini askıya almaya hazırlanıyor.

KONTENJANA YER AÇILACAK

Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezon planlamasında değişikliğe gidecek olan Galatasaray'da yönetim, teknik heyet ile yaptığı görüşmelerin ardından ilk etapta oyuncunun sözleşmesini askıya almaya karar verdi. Söz konusu hamle ile yabancı kontenjanında yer açacak olan Galatasaray, devre arasında da hücum hattına takviye yapmak adına çalışmalara başlayacak. Teknik Direktör Okan Buruk’un mevcut tabloda çift forvetli sistemden vazgeçerek devre arasına kadar Victor Osimhen’le tek forvetli sisteme dönmesi de gündemde. Son dönemde gözden düşen Michy Batshuayi ise kulübede yedek güç olarak bekleyecek.
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