Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan 'Şampiyonlar Ligi' açıklaması: 2020/2021 sezonundan itibaren... /06 Haziran 2020 00:37

Galatasaray'dan 'Şampiyonlar Ligi' açıklaması: 2020/2021 sezonundan itibaren...

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Galatasaray'ın 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı ifade edildi.

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Galatasaray Spor Kulübü, gelecek sezondan itibaren FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk basketboluna kurulduğu günden bu yana aralıksız hizmet eden ve uluslararası alanda yakaladığı başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden Galatasaray Spor Kulübü olarak 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Basketball Champions League'de yer alacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

FIBA'nın kulüpler bazındaki en büyük spor organizasyonu olan Basketball Champions League, kurulduğu günden bu yana her yıl marka değerini yükseltmiş ve Avrupa basketbolunda önemli bir değişimin başlangıcını yapmıştır.

FIBA'nın kulübümüzle olan görüşmelerinde Galatasaray markası ve Basketball Champions League markasının birbirine katabileceği artı değerler görüşülmüş ve sonucunda kulübümüz bu önemli organizasyonun en önemli yüzlerinden biri olmayı kabul etmiştir.

Avrupa'nın en üst seviyelerinde mücadele etme vizyonumuz, gelecek sezondan itibaren FIBA Basketball Champions League ile devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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