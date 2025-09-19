Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kabusla başladı!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.
Deutsche Bank Arena'da oynanan maça Galatasaray, Yunus Akgün'ün 8. dakikada attığı golle başladı. Sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile 36'da ikinci golü bulsa da hakemin erken faul çalması nedeniyle gol iptal edildi.
Frankfurt devreye gitmeden 3 gol buldu. Alman ekibinin gollerini Davinson (k.k.), Can Uzun ve Burkardt attı. Frankfurt ikinci yarı farkı açtı. Burkardt kendisinin ikinci golünü atarken, Knauff farkı 4'e çıkardı.
Galatasaray, Devler Ligi'ne puansız başladı. Frankfurt ise puanını 3 yaptı.