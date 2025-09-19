Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kabusla başladı! /19 Eylül 2025 08:37

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kabusla başladı!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Frankfurt'a 5-1 yenildi. Sarı kırmızılıların tek golünü Yunus Akgün kaydetti.

SHABER3.COM

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Deutsche Bank Arena'da oynanan maça Galatasaray, Yunus Akgün'ün 8. dakikada attığı golle başladı. Sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile 36'da ikinci golü bulsa da hakemin erken faul çalması nedeniyle gol iptal edildi.

Frankfurt devreye gitmeden 3 gol buldu. Alman ekibinin gollerini Davinson (k.k.), Can Uzun ve Burkardt attı. Frankfurt ikinci yarı farkı açtı. Burkardt kendisinin ikinci golünü atarken, Knauff farkı 4'e çıkardı.

Galatasaray, Devler Ligi'ne puansız başladı. Frankfurt ise puanını 3 yaptı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kabusla başladı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:29:06