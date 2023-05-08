Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda kritik 3 puan

Galatasaray’da Yusuf Demir, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram ise maçın kadrosuna alınmadı.





Sözcü'nün haberine göre, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Nef Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.Galatasaray bu galibiyetle ligde son 5 haftaya girilirken en yakın takipçileri Fenerbahçe ve bir maçı fazla olan Beşiktaş ile olan puan farkını 5’e çıkardı.Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. İlk yarıda uzatma dakikaları oynanırken Deniz Türüç’ün, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mauro Icardi, yaptığı vuruşla kaleci Muhammed Şengezer ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonlardan gol çıkaramayınca mücadele 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.Bu galibiyetle Galatasaray puanını 73 yaparken, Başakşehir 51 puanda kaldı.Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Sarı-kırmızılı takımda galibiyet ‘Üçlü’sünü Mauro Icardi çektirdi.Galatasaray, Süper Lig’de sahasındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.Bu sezon ligde Nef Stadı’ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.Karşılaşmada Galatasaray’ın golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon 15. kez ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, Türkiye Kupası’nda da bir kez topu filelere göndermişti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de geçen hafta Beşiktaş’a 3-1 yenildikleri derbide görev alan oyunculardan Samuel Adekugbe’yi yedeğe çekti. Okan Buruk, Başakşehir karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Kazımcan Karataş’a görev verdi.Galatasaray’da genç futbolcu Kazımcan Karataş, Süper Lig’de 16 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Kazımcan Karataş, ligde son olarak 15. haftadaki Kasımpaşa maçında ilk 11’de görev yapmıştı.Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk yarışındaki takımlarını önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı. Maça yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, Nef Stadı’nın tribünlerini tamamen doldurdu. Takımlarını coşkulu bir şekilde destekleyen taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk hedefiyle ilgili pankartlar açtı.Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Giresunspor karşılaşmasına göre ilk 11’de 6 değişikliğe gitti.Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında Şener Özbayraklı, Edgar Ie, Caner Erkin, Berkay Özcan, Adnan Januzaj ile sakatlığı bulunan Patryk Szysz’nin yerine cezaları biten Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, sakatlığı geçen Serdar Gürler ile Lucas Lima’yı sahaya sürdü.