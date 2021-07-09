Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray'dan Şenol Güneş'e "Taylan Antalyalı" cevabı /09 Temmuz 2021 14:18

Galatasaray'dan Şenol Güneş'e "Taylan Antalyalı" cevabı

Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı için yaptığı açıklamalara sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi.

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Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yayımladığı gönderi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili söylediklerine cevap verdi.

Galatasaray, 

"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş’in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.

Sporcu sağlığı Galatasaray’ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım’da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısında Taylan Antalyalı için "Taylan seyrettiğim maçlara göre daha durağandı. Oyuncu bana sakatlığım yok diyor. Ameliyat niye oldu o zaman?" açıklamasını yapmıştı. 
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