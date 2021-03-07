Galatasaray'dan son 2 maçta 5. puan kaybı

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılılar rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın golleri Radamel Falcao'dan gelirken Sivasspor'un gollerini ise Gradel ve Boyd kaydetti.





Türk Telekom Stadyumu'nda gol perdesi erken açıldı. Martin Linnes'in hatalı pası sonucu topla buluşan Max Gradel kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı ve 9. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.





14.dakikada ise Galatasaray beraberlik golünü buldu. Radamel Falcao attığı şık golle 1-1'lik eşitliği getirdi. Kolombiyalı golcü 5 ay sonra ilk 11'de yer alırken 4 ay sonra golle buluştu.





38.dakikada ise Galatasaray savunmasının yaptığı hatayı değerlendiren Tyler Boyd takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. İlk yarı 2-1'lik Sivasspor üstünlüğüyle tamamlandı.





Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray penaltı kazandı. Uğur Çiftçi ceza sahası içinde topa elle dokundu ve hakem VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Radamel Falcao 68. dakikada topu bir kez daha filelerle buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi.





Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Galatasaray sahasında iki kez geriye düştüğü maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı.





Bu sonucun ardından Galatasaray 58 puana ulaştı. Sivasspor ise puanını 34'e yükseltti.





Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Sivasspor'da Max Gradel kırmızı kart gördü.





Puan durumu













Sivasspor'dan Galatasaray deplasmanında ilk





2-2'lik beraberliğin ardından Sivasspor bir ilki gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar ilk kez Galatasaray deplasmanından puan çıkardı. Sivasspor bundan önce deplasmandaki Galatasaray maçlarının tamamında kaybetmişti.





Radamel Falcao gollerle döndü





Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Radamel Falcao, Sivasspor maçına ilk 11'de başladı. Mostafa Mohamed'in cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Radamel Falcao golleriyle dikkat çekti.





5 ay sonra ilk 11'de maça başlayan deneyimli golcü 4 ay sonra golle buluştu. Radamel Falcao ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk ceza sahası dışından golü Sivasspor'a attı.





Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı





İkinci yarının başında Ryan Donk sakatlandı. Bir süre sektikten sonra oyuna devam edemeyen deneyimli stoper yerini Christian Luyindama'ya bıraktı.





Younes Belhanda, Kayserispor maçında yok





Galatasaraylı Younes Belhanda, Sivasspor maçının 58. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Faslı oyuncu Kayserispor maçında oynayamayacak.