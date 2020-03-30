Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray'dan Terim ,Albayrak ve Günay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama /30 Mart 2020 12:07

Galatasaray'dan Terim ,Albayrak ve Günay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray kulübü, asılsız iddialarla ilgili açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan haberlere yönelik bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:


"Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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