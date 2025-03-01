Galatasaray'dan TFF ve Tahkim Kurulu için suç duyurusu

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 24 Şubat Pazartesi akşamı 0-0 sonuçlanan derbi sonrası kullandığı "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi hakkında yeni bir açıklama yayımladı.



Sarı-kırmızı kulüp, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan'ın imzasıyla resmi sitede yer alan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Tahkim Kurulu'nu hedef aldı.



'RAKİBİMİZİN ŞUURSUZ HALİNDEN KENİ ADIMIZA UTANIYORUZ'



"Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho’nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir.



'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU



"Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında 'görevi kötüye kullanma' gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır..."



'KÖTÜ NİYETLİ ÇABALAR'



"Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır..."



'TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR'



Galatasaray Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan'ın açıklamasında, "Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak!" ifadeleri yer aldı.

