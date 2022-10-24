Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Bu ligi bitirtmeyiz /24 Ekim 2022 11:16

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Bu ligi bitirtmeyiz

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakem kararları ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

SHABER3.COM

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı futbol takımının Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçtaki hakem yönetimi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) sert tepki gösterdi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Timur, "Adalet istediğimizi bariz bir şekilde söyledik. Karşılığında TFF adaleti istemiyor. 'Ben adalet istiyorum' diyene adaleti sağlaması gereken erk, operasyonla ceza veriyorsa ki bu kabul edilemez, bu iş kopmuştur ve çürümüştür" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimini eleştiren Erden Timur, "Operasyon için gönderilmiş bir hakem var. Rakiplerin en koyu taraftarı bile bize yazdı. 5-6 olacak maçta hakem 30. dakika kırmızı kart veriyor. 7 hakeme sorduk. Biri belirsiz. Kalan 6'sı 'Kırmızı kartla alakası yok' dedi. VAR'a gitmiyorsun, VAR çağırmıyor. Ofsayttan iptal edilen golde VAR'ın çektiği çizgilerin iyi niyetli olduğuna inanmamızı bekliyorlar. Kim inanır? Bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz. Karşı taraf için savaş ise başüstüne. Tırnak mesafe geri adım atmayız. Herkes rahatsız. Başkasına yapılan haksızlıkları da kamuoyunda dile getirelim. Adalet arayanlar hiçbir şeyden korkmaz. Tehditlerden de korkmuyoruz. Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Zaman içinde herkes görecek. Bu bir kurgu. Yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmasını da biliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ TAKIMINI SAVUNMAK KÜÇÜLMEDİR"

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Erol Bilecik'in Medipol Başakşehir maçındaki bir pozisyonu izlemeleri için kendilerine gönderecekleri şeklindeki açıklamasına ilişkin Timur, "Koca Galatasaray camiasına 'Cincon' demiş bir insanın yorumunu dikkate almayız. Fenerbahçe camiasının da bu açıklamaya bir şey yapmaması üzüntü verici. Bence oradaki pozisyon elle oynama. Kendi takımını savunmak küçülmedir. Kendisine yapılan hatayı da söyleyecek bizim gibi" diye konuştu.

Hakemlerin yönetiminden birçok kulübün şikayetçi olduğuna vurgu yapan Erden Timur, "Bu kötü niyetli yapılar 3-5 haftada kurulmadı. Köklerini kazıyana kadar mücadele gerekecek. En önemli şey, herkesin bir arada olması. Her şeyi göze aldık. Başka türlü bu iş çözülmeyecek. Daha radikal şeyler gerekiyor. Bunları atmaya hazırız. Bu şekilde giderse bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gitmesi mümkün değil. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemler yönetsin. Bu gemi batmış" şeklinde görüş belirtti.
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