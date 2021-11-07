Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu /07 Kasım 2021 01:21

Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili kural hatası başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

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Galatasaray Kulübü, Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili UEFA'ya kural hatası başvurusu yaptı. Sarı-kırmızılı ekip hükmen galibiyet talebi kabul edilmezse maçın tekrarlanması için UEFA'ya başvuru yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır."

Lokomotiv Moskova maçında ne oldu?
İsviçreli hakem Sandro Scharer, 90+1’de Kerem Aktürkoğlu’nu çekerek düşüren Dmitri Jivoglyadov'a pozisyonun hemen ardından sarı kart gösterdi.

Pozisyonun ardından çıkan tartışmadan sonra aynı oyuncu bu kez tansiyon yükseldiği için sarı kart gördü ancak kırmızı kart çıkmadı.
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