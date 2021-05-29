Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan yeni borç açıklaması /29 Mayıs 2021 09:41

Galatasaray'dan yeni borç açıklaması

Galatasaray Kulübü, bankalar konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, bankalar konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızı kulüpten "tarihi imza" başlığıyla yapılan açıklamada, sözleşmenin bazı detaylarına yer verilerek, "Tüm kredi borçları Türk lirasına çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır. 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise kadar anapara ödemesiz dönem olacaktır. Faiz ödemesiz dönem ve ilave nakdi kredi ile nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır. 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır." denildi.
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