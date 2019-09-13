Galatasaray'ı bekleyen üç büyük tehlike

29 Haziran 2016’da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva’da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu.







Kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL’nin yüzde 28,57’si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL’nin yüzde 80’ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.





Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, taraflarla görüştüğünü belirterek aldığı bilgileri yazısında aktarıyor. Yazısında yapılan anlaşmayı tekrar hatırlatan Çelikler, şöyle devam ediyor:





"Anlaşmaya göre, Riva'da ev yapma hakkı Emlak Konut'a devredildi. Emlak Konut, bu araziye imar çıkarttı ve işi ihaleyle belirlenen bir inşaat firmasına verdi. İnşaat firması, villaların yapımına başladı ama asıl değerli arazi olan anlaşma kapsamındaki Florya'nın boşaltılmasını talep etti.





Bu esnada Emlak Konut'tan G.Saray'a 5 taksitte 508 milyon lira verileceği taahhüt edilmişti. Özbek; bu taahhüdü temlik gösterip Deniz Factoring'e kırdırdı ve 340 milyon lira aldı. Sonra da bu paranın büyük kısmıyla kulübün bir kısım banka borcunu ödedi.





Ne var ki Emlak Konut, söz konusu 508 milyon liranın 260 milyon lirasını ödedi. Geri kalan kısım Deniz Factoring'in de dahil olduğu finans açığı içinde sayıldı.





Florya bir türlü çözülemeyince müteahhit, sözleşmeden caymak istedi. Emlak Konut'taki kaynağım, "Florya'nın devrini bir türlü tamamlayamadılar. Tamamlayabilecek gibi de görünmüyorlar. Hatta Florya'yı devretme yetkisine sahipler mi o bile belli değil. Biz de bu durumda sözleşmeyi feshettik" dedi. Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda "Florya'dan çıkmayacağız. Florya'dan çıkmadan sadece Riva üzerinden anlaşmayı revize etme konusunda anlaştık" dedi; iki gün sonra fesih açıklaması geldi."





Çelikler bundan sonra ise öne çıkan üç ihtimal olduğunu öne sürüyor:





"1- Kulüp ile Emlak Konut anlaşmaya aynen devam eder. Yeni ihale açılır, G.Saray'dan Florya'yı bir an evvel terk etmesi istenir. (Çok zayıf ihtimal)





2- Emlak Konut, "Sana şu ana kadar verdiğim 260 milyon lirayı yasal faiziyle birlikte geri ver, ben de arazilerini geri vereyim" der. (Mevcut finansal durumda G.Saray'ın böyle bir para bulması imkansız)





3- Emlak Konut, "Sana verdiğim 260 milyon lira kalsın. 508'e tamamlayayım ama araziler artık benim" diyebilir. (İhtimal)

Durum budur."





Çelikler'e göre "finansal açıdan önemli bir beklentiyi ve teminat silahını kaybetti kulüp. Bir taşınmazından olma ihtimali de kuvvetli."





Galatasaray'ın Riva - Florya işi dışında Bankalar Birliği ile borç yapılandırması olduğunu ve iki yıl geri ödemesiz olan bu yapılandırma için ne gibi bir teminat verildiğinin bilinmediğini aktaran yazar, "Eğer, Riva-Florya anlaşması teminat gösterildiyse bu durumda Bankalar Birliği anlaşması nereye evrilir bilemiyoruz" diyor.





Yazının sonunda ise Çelikler, "Mustafa Cengiz'in bu tip finansal konularda şeffaf olmadığı çok açık. Tahmin ediyorum toz duman dağıldıktan sonra G.Saray kongresi, bir süredir yönetme kabiliyetini ve idari direksiyonunu kendisinden başka her unsura devreden Cengiz'den bu konuyla ilgili tatmin edici bir açıklama isteyecektir" yorumunda bulunuyor.