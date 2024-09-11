Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ı karıştıran iddialar: 'Hesaba bloke konuldu, primler ödenmedi' /11 Eylül 2024 14:27

Galatasaray'ı karıştıran iddialar: 'Hesaba bloke konuldu, primler ödenmedi'

Osimhen transferiyle tüm dünyanın gözü Galatasaray'a dönerken, kulüp içindeki iddialar dikkat çekti. Geçen sezonun primlerinin ödenmediği iddia edilirken, bir oyuncunun vergisi ödenmediği için hesaplarına bloke konulduğu öne sürüldü.

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İtalya’nın Napoli takımından Victor Osimhen’in transfer edilmesiyle tüm dünyanın gözünü üzerine çeviren Galatasaray ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Haluk Yürekli, transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray’da yaşanan sorunları gündeme getirdi. Yürekli, geçen sezonun primlerinin ödenmediğini öne sürerken, bir oyuncunun da vergisi ödenmediği için hesabına vergi dairesi tarafından bloke konulduğunu iddia etti.

'BİR OYUNCUNUN HESABINA BLOKE KOYULDU'

Yürekli, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da hala şampiyonluk primleri ödenmemiş. Bir oyuncunun ödenmesi gereken vergisi ödenmediği için vergi dairesi oyuncunun hesaplarına bloke koymuş, sonradan bloke kaldırılmış."

Yürekli açıklamalarının devamında, Galatasaray’a şu eleştirileri getirdi:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tek hedefi; mali genel kurulda ibra olmak. O yüzden bugün Zalewski için Roma ne isterse verilecek. Galatasaray'ın maaş bütçesi korkunç bir noktaya geldi."
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