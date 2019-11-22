Galatasaray'ın 41 maçlık serisini Başakşehir sona erdirdi

Süper Lig’in 12. haftasının açılış maçında Başakşehir deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Konuk ekip Gulbrandsen attığı golle üç puanı alırken Sarı-Kırmızılı takımın da evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 22’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray, 19 puanda kaldı.





ARDA TERİM’İN ELİNİ ÖPTÜ, GALATASARAY 5 YERLİ İSİMLE BAŞLADI







Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara Galatasaray-Başakşehir maçı bitti. Zirve mücadelesi veren ve galibiyet halinde iki takımında maç fazlasıyla liderliğe yükseleceği karşılaşmada Sarı-Kırmızılı takımda ciddi eksikler vardı. Fatih Terim uzun bir aradan sonra ilk 11’de beş yerli oyuncuya şans tanıdı. Maç öncesi Arda Turan’ın Fatih Terim’in elini öpmesi de iki arasındaki buzların eridiğini gösterdi.





İKİ TAKIMDA KONTROLLÜ OYUNU TERCİH ETTİ





Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte Galatasaray hücum olarak önde görünse de iki takımda öncelikli olarak oyunu kontrol etmeyi düşündü. Sarı-Kırmızılı takım Visca’nın bulunduğu bölgeyi kapatarak Başakşehir’in oyun hareketliliğini bozdu. Galatasaray’da Ömer Bayram ve Mariano ile ileri çıkarken üretkenlik kısmı Babel’de kaldı.





Karşılaşmanın 22. dakikasında Başakşehir etkili geldi. Clichy’nin sol kanattan yaptığı ortada top Visca’dan sekip Crivelli’nin önünde kaldı. Fransız golcünün vuruşunda kaleci Okan kritik bir kurtarışa imza attı.





GALATASARAY BASKI KURDU SONUÇ ALAMADI





İlk yarım saatlik bölüm geçildiğinde Galatasaray taraftarının da desteği ile öne çıkmaya başladı. Başakşehir’in pas hataları da ev sahibi takımın işini kolaylaştırdı. 34’te Galatasaray tehlikeli geldi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası Ömer Bayram topu kale sahasına gönderdi. Top savunmadan sekerken kaleci Mert son anda dokunarak golü önledi. Ardından yaşanan karambolde son olarak topu önünde bulan Ponck tehlikeyi savuşturdu. Bu bölümde baskı gelse de gol gelmedi ilk yarı 0-0 sona erdi.





ASLAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI, MERT İZİN VERMEDİ





Galatasaray maçın ikinci yarısında gol çok yaklaştı. 49’da sağ kanattan Sarı-Kırmızılı takım hızlı ve organize bir şekilde hücuma cıktı. Mariano’nun ön direğe yaptığı ortada Feghouli vuruşunu yaptı. Kaleci Mert köşeyi iyi kapattığı için çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi. Bu pozisyon sonrasında oyun orta alan mücadelesine döndü.





BAŞAKŞEHİR FIRSATI KAÇIRMADI, GULBRANDSEN DUVARI YIKTI





Başakşehir 78’da Galatasaray’ı savunmada eksik ve dengesiz yakaladı. Rakip yarı alanın ortalarında topu kazanan İrfan Can topu dikine oynadı. Gulbrandsen’in koşu yaptığını görünce aradan şık bir pas çıkardı. Topu iyi kontrol eden Gulbrandsen düzgün bir vuruşla topu Okan’ın yanından ağlara göndererek skoru 1-0’a getirdi.







NAGATOMO VE BELHANDA SONUCA ETKİ EDEMEDİ





Galatasaray 1-0 geriye düşünce Fatin Terim son hamle olarak Nagatomo ve Belhanda’yı oyuna alarak hücumu diri tutmaya çalıştı. Başakşehir savunmada iyi kapanarak Sarı-Kırmızılı takıma alan bırakmadı. Aslan beraberlik golünü bulma adına organize olmakta da zorlandı. 5 dakikalık uzatmada da gol sesi çıkmayınca Başakşehir Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti ve 41 maç sonra rakibine evinde mağlubiyet üzüntüsünü yaşattı.





MAÇ KADROSU





Galatasaray: Okan Kocuk, Emre Taşdemir (Dk. 86 Yuto Nagatomo ), Ahmet Çalık, Ryan Donk, Marcao, Mariano, Ömer Bayram, Mario Lemina, Sofiane Feghouli (Dk. 75 Emre Mor), Ryan Babel, Adem Büyük (Dk. 86 Younes Belhanda).





Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 60 Fredrik Gulbrandsen), Azubuike Okechukwu (Dk. 73 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Turan), Edin Visca, Enzo Crivelli.

Gol: Dk. 78 Fredrik Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)





Sarı kart: Dk. 3 Ryan Babel, Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 90+2 Mario Lemina (Galatasaray), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 47 Junior Caiçara (Medipol Başakşehir).





Stat: Türk Telekom/ Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz,





SON PUAN DURUMU



