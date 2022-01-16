Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor 11'i belli oldu /16 Ocak 2022 17:58

Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın 11'inin belli olduğu ifade edildi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan bordo-beyazlı takım ise 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Hatay temsilcisi, 32 puanla 21. hafta öncesi 6. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
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