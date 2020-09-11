Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın Belhanda ile başı dertte /11 Eylül 2020 20:48

Galatasaray'ın Belhanda ile başı dertte

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' ilan edilen Belhanda sorunu bitmek bilmiyor. 'Sorumsuz davranış sergilemekle' suçlanan futbolcuyu taraftarlar da istemiyor.

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Yönetim maaşında indirime gitmeyi kabul etmeyen oyuncuyu göndermenin yollarını arıyor. Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın "Ya ücretini indir ya da teklifleri değerlendir” dediği Belhanda’dan olumsuz yanıt geldi.

Faslı 10 numara, İstanbul’da mutlu olduğunu ve ancak kontratı uzatılırsa maaşında indirime gidebileceğini söyledi.

Galatasaray’ın neredeyse iki senedir satmaya çalıştığı Faslı futbolcu, yönetimle bir türlü uzlaşmıyor. Pandemi sürecinde gelirlerin azalması nedeniyle oyuncularından indirim isteyen Galatasaray’da, Belhanda buna yanaşmamıştı.

Sarı-Kırmızılılar bir kez daha Belhanda ile temasa geçerken, 3.3 milyon Euro’luk maaşını 2.5 milyon Euro’ya çekmesi istendi. Aksi takdirde, “Teklifleri değerlendir” denildi. Ancak Belhanda’nın gitmeye de indirim yapmaya da niyeti yok. 

Tecrübeli futbolcu, ailesinin İstanbul’da mutlu olduğunu ve ancak sezon sonu bitecek kontratı uzatılırsa maaşında indirim yapabileceğini söyledi. Kısacası Belhanda, yönetimin başına dert oldu.

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