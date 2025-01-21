Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray'ın eski sporcusu ve Fenerbahçeli genç sporcu yangında hayatını kaybetti /21 Ocak 2025 20:46

Galatasaray'ın eski sporcusu ve Fenerbahçeli genç sporcu yangında hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenler arasında Galatasaray’ın eski sporcusu Mehmet Cem Doğan ile 10 yaşındaki Fenerbahçe sporcusu Vedia Nil Apak da vardı.

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Galatasaray Kürek Şubesi’nin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan da Bolu’da çıkan yangında hayatını kaybetti.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

Yangın Faciasında Fenerbahçeli Sporcu Hayatını Kaybetti

Bolu'daki Kartallaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında en az 66 kişi hayatını kaybetti, 51 vatandaş ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın da bulunduğu açıklandı.

Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
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