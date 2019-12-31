Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın eski yıldızı Trabzonspor'da! /31 Aralık 2019 19:48

Galatasaray'ın eski yıldızı Trabzonspor'da!

Trabzonspor, eski Galatasaray'lı Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.Kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, ara transfer döneminde ilk transferini gerçekleştirdi.

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Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Senegalli yıldız, Bordo-Mavili formayı giydiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki futbolcu, yeni kulübünü sosyal medya hesabından "Yeni yıl sürprizi" diyerek paylaştı.

 Galatasaray forması ile Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Stoke City formasıyla İngiltere Championship Lig'de 13 maçta forma şansı bulurken takımına gol ve asist katkısı yapamadı. 
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