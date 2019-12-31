Galatasaray'ın eski yıldızı Trabzonspor'da!

Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Senegalli yıldız, Bordo-Mavili formayı giydiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki futbolcu, yeni kulübünü sosyal medya hesabından "Yeni yıl sürprizi" diyerek paylaştı.







Galatasaray forması ile Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Stoke City formasıyla İngiltere Championship Lig'de 13 maçta forma şansı bulurken takımına gol ve asist katkısı yapamadı.