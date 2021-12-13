Galatasaray'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.









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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Demir Grup Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Faysal Fajr attı. Gol öncesi Luyindama ile çarpışan Muslera sakatlanarak yerde kaldı. Seken topu alan Yatabare, boştaki arkadaşı Fajr'ı gördü ve Fajr boş kaleye vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı. Muslera bu sakatlığı sonrası sahayı sedyeyle terk etti ve yerine İsmail Çipe oyuna dahil oldu.Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında topla yüzde 71'le oranında oynarken tek pozisyonunu Feghouli ile bulup değerlendiremedi. Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray baskını artırırken, tempo giderek düşmeye başladı. Diagne ve Halil'in gol girişimleri sonuçsuz kaldı.Süper Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıkan Galatasaray, 23 puanda kaldı. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sivasspor, puanını 22'ye yükseltti.