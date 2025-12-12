Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray'ın iki yıldızına bahis şoku: İncelem başlatıldı iddiası /12 Aralık 2025 10:23

Sosyal medya Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına yönelik iddialarla çalkalandı. İddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında ünlü futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de olduğu 20 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Galatasaraylı milli futbolcular Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre savcılık, tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın telefonunda yaptığı incelemelerin ardından Bardakçı ve Yılmaz'ı soruşturma kapsamına aldı. Başsavcılık, sabah saatlerinde konuyla verdiği bilgide iddiaların gerçeği yansıtmadığını, isme özel bir soruşturmanın olmadığını açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "'Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur" denildi.

Öte yandan açıklamada "Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine de yer verildi.

20 KİŞİ TUTUKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturmasında geçen hafta 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, futbolcular Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş ile eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da dahil 20 şüpheli tutuklanmıştı.
