Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu /04 Kasım 2021 20:08

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar deplasmanda yendiği Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

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Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov.
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