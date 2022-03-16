Galatasaray'ın konuğu Barcelona

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında yarın saat 20.45'te Barcelona'yı konuk edecek. İlk maçta deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmılılar, bu maçı kazanması halinde adını çeyrek finale yazdırabilecek. Karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.









Galatasaray, Avrupa kupalarında şuana kadar çıktığı 301 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle bitirdi. Avrupa’da rakiplerinin kalesine 400 kez gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gol gördü. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 91 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.





Barcelona ile 10. kez karşılaşıyor





Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki kulüp arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Barcelona 14 gol atarken Galatasaray'ın ancak 6 gol atabildi. Yarın akşamki karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’nu hakemi Daniele Orsato yönetecek.































