Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın Koronavirüs test sonuçları açıklandı /21 Mayıs 2020 00:24

Galatasaray'ın Koronavirüs test sonuçları açıklandı

Koronavirüs şüphesi nedeniyle Galatasaraylı futbolcular ve diğer çalışanlara test uygulandı. Açıklanan sonuçlara göre ise test sonuçlarında pozitif vak'a görülmedi.

SHABER3.COM

Galatasaray Kulübü, Koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve idmanların yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan Covid-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır'' ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'ın Koronavirüs test sonuçları açıklandı Sonraki Haber >>

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

Otoparkta ayı saldırdı

Otoparkta ayı saldırdı

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:22:00