Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın kritik maçı için seyirci kararı /21 Haziran 2021 22:37

Galatasaray'ın kritik maçı için seyirci kararı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile deplasmanda oynayacağı maçın seyircili olacağı belitrildi.

SHABER3.COM

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV, Philips Stadyumu'nda oynanacak ilk maçın seyirciye açık olduğunu duyurdu.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.

Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.
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