Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçındaki hakem belli oldu /01 Ağustos 2021 22:15

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçındaki hakem belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını yönetecek hakem belli oldu.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın İskoç ekibi St. Johnstone'ı konuk edeceği maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Galatasaray'ın 5 Ağustos Perşembe günü iç sahada oynayacağı St. Johnstone maçının hakemi belli oldu. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda eşleştiği St. Johnstone serisinin ilk maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Saat 21:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Scharer'in yardımcılıklarını İsviçre'den Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Galatasaray - St. Johnstone maçının dördüncü hakemliğini ise Lukas Fahndrich üstlenecek.

Scharer, geçtiğimiz sezon Sivasspor 'un UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kazandığı Karabağ maçının da orta hakemiydi.
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