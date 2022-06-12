Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun sarı-kırmızlı kulübün başkanı olmak için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde üyelere seslenen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görev sürecindeki ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve iki başkan adayına başarılar diledi.
Genel kurul, seçim divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı'nın seçilmesiyle başlarken, sonrasında başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak ise sandıklarda görev alacak üyeler belirledi.
Toplam 24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erdi. 8 bin 862 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde, Dursun Özbek 2'nci sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3'üncü sandık ve Burak Elmas da 9'uncu sandıkta oylarını kullandı. Üyeler, Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için ise sarı renkteki oy pusulalarını kullandı.
2208 oy alan Dursun Özbek, 2073 oyda kalan Eşref Hamamcıoğlu’nu geride bıraktı.
22 Haziran 2021'de koltuğa oturan Burak Elmas ve ekibinin ibrasızlığı ve mahkeme süreçleri ile sarsılan sarı-kırmızılıların 103. dönem yönetiminin belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.
İLK 20 SANDIKTA HAMAMCIOĞLU ÖNDEYDİ
Galatasaray’ın Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, Divan Kurulu Başkanı seçildi. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.
24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişinin oy kullandığı açıklandı. Saat 15:19’da oy verme işlemi resmi olarak bitti. 15:22 itibariyle oylarına sayımına geçildi. İlk 20 sandıkta seçimi önde götüren Eşref Hamamcıoğlu 22. sandık açıldığında geriye düştü.
2208 oy alan Dursun Özbek, 2073 oyda kalan Eşref Hamamcıoğlu’nu geride bıraktı.