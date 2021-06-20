Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

"Genel kurul iradesi esastır. Bizim amacımız bundan sonra Burak Elmas'a destek olmaktır."

Açılan ilk 10 sandığın ardından Hamamcıoğlu, Elmas'ın 237 oy önünde yer aldı. 20'nci sandık sonunda aradaki fark 65'e indi. 28'inci sandık sonucunda ise Elmas, oy sayısını 1406'ya yükselterek yarışta ilk defa öne geçti. Kalan iki sandıkta da en çok oyu alan isim olan Elmas, topladığı 1541 oy ile Galatasaray'ın 38'inci başkanı oldu.

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimlerde diğer adaylar Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 679, İbrahim Özdemir 92 oy aldı.

'Galatasaray futbolun yönetimi konusunda aktif olmalı'

Burak Elmas Nisan ayında verdiği röportajda, "Galatasaray Avrupa'nın bütün spor dallarında, en üst seviye hangi ligde oluyorsa orada olmak mecburiyetindedir. Galatasaray markası ve misyonu bunu gerektirir" demişti ve sözlerin şöyle sürdürmüştü:





"Maalesef Türk futbolu çok kötü yönetiliyor. Bu kötü yönetimin bedelini de en çok Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş olan, Türkiye'ye uluslararası futbolda tek başarıyı getirmiş olan Galatasaray ödüyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın hem bu uluslararası liglerin kuruluş aşamasında ve UEFA'da, hem Türkiye'de futbolun yönetimi konusunda çok aktif olması, bunun doğru yapılması konusunda da liderlik etmesi gerekiyor."





'Fatih Terim'in devam etmesini isterim'

Elmas, röportajda 31 Mayıs'ta sözleşmesi biten Fatih Terim ile ilgili de şunları söylemişti:





"Ben çok isterim devam etmesini. Kafasında neler var bilmiyoruz. Ben şuna inanıyorum; doğru bir yönetimle güzel bir şekilde gerekli ortam sağlanırsa, Fatih hoca çok büyük bir fark yaratır. Ona gerekli ortamı sağlamak ve yapması gerekenleri yapmasının sağlanması gerekir. Bu Fatih hocaya özel değil, her teknik direktör için geçerlidir. Hiçbir teknik direktör yalnız bırakılamaz.





"Hoca birçok konuda yalnız bırakıldı ve hocaya karşı samimi olunmadığını düşünüyorum. Her spor dalında başarı, teknik ekibiyle, futbolcusuyla, yöneticisiyle, taraftarıyla birlikte çalışarak elde edilir. Herkes ayrı çalışarak başarı gelmez. Hocanın zaten mutsuz olduğu aşikar. Bunu herkesin gördüğünü düşüyorum. Doğru bir ekiple çok kolay halledilebilecek sıkıntılar olduğuna inanıyorum."