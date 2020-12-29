Galatasaray'ın yıldız ismi iki hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı. Başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.





Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.





Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptığı bildirildi. Teknik çalışmalarla devam eden idmanın, pas oyunlarıyla sona erdiği aktarıldı.





Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kontrolden geçirilen ve sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Feghouli'nin tedavisine başlandığı duyuruldu.





Başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.





Peter Etebo'nun tedavisine devam edildiği, Ryan Babel'in de kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştığı kaydedildi.





İzolasyon ile tedavi süreçleri biten Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, karantina süresinin dolmasının ardından testleri negatif çıkan Mbaye Diagne'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtildi.





Sarı-kırmızılı kulüpten sakatlığı veya hastalığı bulunan futbolcuların son durumlarıyla ilgili yapılan bilgilendirme şu ifadelere yer verildi;





"Yapılan MR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli’nin tedavisine başlandı. Peter Etebo’nun tedavisine devam edildi. Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı. Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir izolasyon ve tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Karantina süresi dolan ve yapılan üçüncü ile dördüncü testleri de negatif çıkan Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalıştı."