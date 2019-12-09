Galatasaray'ın yıldız ismi itiraf etti

Galatasaraylı Emre Mor kötü oynadığını itiraf etti.





Emre, PSG maçı öncesi şöyle konuştu: "Son zamanlarda hem bireysel olarak hem de takım olarak zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum.





Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli.”