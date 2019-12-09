Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın yıldız ismi itiraf etti /09 Aralık 2019 23:55

Galatasaray'ın yıldız ismi itiraf etti

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak henüz beklenilen performansı sahaya yansıtamayan milli yıldız Emre Mor'dan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Galatasaraylı Emre Mor kötü oynadığını itiraf etti.

Emre, PSG maçı öncesi  şöyle konuştu: "Son zamanlarda hem bireysel olarak hem de takım olarak zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. 

Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli.”
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