Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın yıldızı sıtmaya yakalandı! /10 Ocak 2020 20:37

Galatasaray'ın yıldızı sıtmaya yakalandı!

Galatasaray'dan Henry Onyekuru'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Oyuncumuz Henry Onyekuru’nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya’da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray’ın ikinci devre için kiraladığı yıldız oyuncu Henry Onyekuru’nun geçirdiği sakatlığın detayları açıklandı. Sakatlıktan ziyade bir rahatsızlık geçirdiği ortaya çıkan Onyekuru’ya sıtma teşhisi konduğu kulübün resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Ülkesi Nijerya’da sıtma paraziti kaptığı belirtilen Onyekuru’nun tedavisine derhal başlandı. İşte o açıklama:

“Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır.

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