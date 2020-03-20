Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın yıldızı ülkesine dönüyor /20 Mart 2020 19:39

Galatasaray'ın yıldızı ülkesine dönüyor

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano, sarı kırmızılı ekiple olan sözleşmesinin bitmesinin ardından ülkesine dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mariano, geleceğine ilişkin önemli ifadeler kullandı. Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki sağ bek, “Brezilya’ya dönmeyi düşünüyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum” dedi.

Brezilya’da herhangi bir takıma öncelik vermediğini söyleyen yıldız futbolcu, “Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani’ye sempati duyuyorum. Fluminense ile de 2009’da küme düşmekten kurtulup yeni bir hikaye yazmıştık. 2010’da Brezilya şampiyonluğuna ulaştık. Bu kulüplere sevgim var ama önceliğim bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan devre arasında Galatasaray’dan ayrılmak üzere olduğunu ancak Flamengo’ya transferinin son anda gerçekleşmediğini belirten Brezilyalı savunmacı, “Rafinha gelmeden önce bir teklif aldım. Flamengo’dan biri benimle temasa geçti. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de, ‘Sorun değil, Türkiye’de mutluyum’ dedim” ifadelerini kulllandı.

Uzun yıllar Brezilya’da forma giydikten sonra 2012’de Bordeaux’ya, 2015’te ise Sevilla’ya transfer olan Mariano, 2017 yılından bu yana Galatasaray için mücadele ediyor.

Tecrübeli isim bu sezon oynadığı 32 maçta 5 asist yapma başarısı gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'ın yıldızı ülkesine dönüyor Sonraki Haber >>

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:27:11