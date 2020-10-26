Zirvede soğuk rüzgârlar...

Hafta içinde Erzurumspor maçı öncesinde paylaşılan antrenman fotoğraflarında ismi başkan adaylığı için telaffuz edilen Galatasaray 2'nci Başkan Abdürrahim Albayrak ile poz veren Fatih Terim’in kulüpten gönderileceği iddia edildi.





Mali Genel Kurul'da seçim kararı alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Terim’i göndermek istediği, ancak şimdilik bir adım atamadığı belirtiliyor.







ABDURRAHİM ALBAYRAK İLE FATİH TERİM OMUZ OMUZA





Albayrak’ın Terim’in yanında poz vermesi de yönetime karşı bir mesaj diye yorumlandı.





Geçen hafta Albayrak’ın istifa edeceği iddiaları basına sızdırılmıştı. O fotoğraftan sonra Albayrak, “Galatasaray’ı yarı yolda bırakmam.” diyerek böyle bir hamle yapmayacağını açıklamıştı.





Terim ise Erzurumspor maçının akabinde, “Ben iki-üç senedir burada olan biri değilim, 50 senedir bu camianın içindeyim ve her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bir şekilde bu sefer gelirken onlara bir söz verdim ve bu sözümü tutmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarının arkamdan planlarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.





Terim şunları dile getirdi: "Her şeyin farkındayım, yine söylüyorum benim Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki kimsenin ne arkasında ne de yanındayım."





FATİH TERİM KALICI, SİZ GİDİCİ!





Galatasaray yönetimi takımın YouTube hesabında Terim’in bu sözlerinin yer aldığı basın toplantısını yayınlamadı.





Bu hamlenin ardından sosyal medyada Fatih Terim’e destek etiketi açılarak binlerce mesaj paylaşıldı.





#TerimKalıcıSizGidici etiketine binlerce mesaj atılınca Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da açıklama yapmak mecburiyetinde kaldı.





Beyaz TV’de açıklamalar yapan Günay, “Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil. Böyle bir şey gündemimizde yok, tamamen uydurma. Yönetim olarak sene sonunda hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inancımız tam. Fatih Terim ile şampiyon olacağız.” ifadelerini kullandı.