Samanyolu Haber /Spor / Galatasaraylı futbolcuya PFDK'dan 8 maç ceza /19 Ağustos 2021 21:58

Galatasaraylı futbolcuya PFDK'dan 8 maç ceza

Yeni sezonun ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşına saldıran Galatasaraylı Marcao'nun cezası belli oldu.

SHABER3.COM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta GZT Giresunspor'la oynanan maçta takım arkadaşına saldıran Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.

Marcao, geçen pazartesi oynanan GZT Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak saldırmış, sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

PFDK, Brezilyalı futbolcuya 8 maç men ve para cezası verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına..."
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