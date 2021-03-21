Samanyolu Haber /Spor / Galatasaraylı Omar'dan anlamlı mesaj /21 Mart 2021 19:37

Galatasaraylı Omar'dan anlamlı mesaj

Galatasaray'da forma giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Omar'ın Down Sendromlu bir oğlu olduğu biliniyor.

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Omar Elabdellaoui'den anlamlı bir mesaj geldi. Yılbaşı akşamı down sendromlu çocuğunu eğlendirmek için evinde havai fişek atmak isterken kaza geçiren ve gözü ile yüzünden ciddi şekilde yaralanan Elabdellaoui, sosyal medya hesabından Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.   

Down sendromlu çocuğu ile geçirdiği güzel zamanların fotoğrafına yer veren 29 yaşındaki futbolcu, "Dünya Down Sendromlular Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.    

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı tedavi sürecinden dolayı çıkarılmamıştı. 

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