Samanyolu Haber /Spor / Galatasaraylı yıldızın sakatlığıyla ilgili açıklama geldi /11 Nisan 2021 20:11

Galatasaraylı yıldızın sakatlığıyla ilgili açıklama geldi

Galatasaray'ın golcü isimlerinden Radamel Falcao'nun idman sırasında Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpıştığı ve yüz kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.

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Galatasaray antrenmanda kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 

Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiğinde kırık meydana geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda yaşanan kafa çarpışmasının ardından Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisinin planlandığı kaydedildi.

Yapılan tetkiklerinde problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağı ifade edildi.
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