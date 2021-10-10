Galatasaraylıları sevindirecek Mostafa Mohamed açıklaması

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Libya ile karşı karşıya gelecek Mısır'da teknik heyet, Mostafa Mohamed'in 8 Ekim'deki Libya maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını açıkladı.





Mısır Milli Takım yetkilileri, Pazartesi günü deplasmanda Libya ile oynanacak müsabaka öncesinde Mostafa Mohamed'in hazır olduğunu belirtti.





Yapılan açıklamada Mostafa Mohamed'in 8 Ekim'deki Libya maçında ayağında problem yaşadığı ve bu nedenle acı hissettiği fakat durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Mostafa Mohamed'in görev verilmesi halinde Libya maçında forma giyebileceği açıklandı.