Samanyolu Haber /Spor / Galatasaraylıları sevindirecek Mostafa Mohamed açıklaması /10 Ekim 2021 22:55

Galatasaraylıları sevindirecek Mostafa Mohamed açıklaması

Galatasaray'ın golcü ismi Mostafa Mohamed'in yaşadığı sakatlıkla ilgili Mısır Milli Takım yetkililerinden açıklama geldiği belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Libya ile karşı karşıya gelecek Mısır'da teknik heyet, Mostafa Mohamed'in 8 Ekim'deki Libya maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını açıkladı. 

Mısır Milli Takım yetkilileri, Pazartesi günü deplasmanda Libya ile oynanacak müsabaka öncesinde Mostafa Mohamed'in hazır olduğunu belirtti. 

Yapılan açıklamada Mostafa Mohamed'in 8 Ekim'deki Libya maçında ayağında problem yaşadığı ve bu nedenle acı hissettiği fakat durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Mostafa Mohamed'in görev verilmesi halinde Libya maçında forma giyebileceği açıklandı. 
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