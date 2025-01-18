Galatasaraylıları şoke edecek Icardi iddiası

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve Arjantin'de tedavisine devam eden Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu oldu.



Tecrübeli golcü, özel hayatı nedeniyle Galatasaray'ın divan kurulu üyeleri arasında da tartışma konusu olurken İspanya basınından olay bir iddia ortaya atıldı.



SEVGİLİSİNİ İKNA EDEMEDİ



İspanya basınında yer alan haberlere göre, Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'i İstanbul'a gelmesi için ikna edemiyor. Söz konusu durumdan ötürü, Arjantinli golcünün menajerine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdiği iddia edildi.



Çıkan haberlere göre; China Suarez'in iş anlaşmaları nedeniyle İtalya ve İspanya'da kalmak zorundu olduğu ve Türkiye'ye gelemeyeceğini Arjantinli yıldıza ilettiği ifade edildi. Yaşanan durum sebebiyle Icardi'nin İtalya ve İspanya'da kulüp aradığı belirtildi.



Mauro Icardi, yaşadığı Wanda Nara krizinden dolayı uzun süre gündemden düşmemişti. China Suarez ile yeni bir başlangıca imza atan Icardi'nin baba olacağı yönünde de haberler yayıldı.