Samanyolu Haber /Spor / Galatasaraylıları şoke edecek Icardi iddiası /18 Ocak 2025 22:15

Galatasaraylıları şoke edecek Icardi iddiası

Yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine Arjantin'de devam eden Mauro Icardi'nin, Türkiye'ye dönmeyeceği iddia edildi.

SHABER3.COM

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve Arjantin'de tedavisine devam eden Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu oldu.

Tecrübeli golcü, özel hayatı nedeniyle Galatasaray'ın divan kurulu üyeleri arasında da tartışma konusu olurken İspanya basınından olay bir iddia ortaya atıldı.

SEVGİLİSİNİ İKNA EDEMEDİ

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'i İstanbul'a gelmesi için ikna edemiyor. Söz konusu durumdan ötürü, Arjantinli golcünün menajerine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Çıkan haberlere göre; China Suarez'in iş anlaşmaları nedeniyle İtalya ve İspanya'da kalmak zorundu olduğu ve Türkiye'ye gelemeyeceğini Arjantinli yıldıza ilettiği ifade edildi. Yaşanan durum sebebiyle Icardi'nin İtalya ve İspanya'da kulüp aradığı belirtildi.

Mauro Icardi, yaşadığı Wanda Nara krizinden dolayı uzun süre gündemden düşmemişti. China Suarez ile yeni bir başlangıca imza atan Icardi'nin baba olacağı yönünde de haberler yayıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaraylıları şoke edecek Icardi iddiası Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:03:33