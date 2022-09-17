Galericiler AKP engelini böyle aştı: 6001 km'de sıfır araç satışları başladı

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil alım satımına getirdiği ikinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacağına ilişkin düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.







Ticaret Bakanı Mehmet Muş düzenlemeyle ilgili, “Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen yükselme söz konusu" demişti.







Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent-a-car’lar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece" ifadelerini kullanmıştı.







Gazete Duvar'ın haberine göre araç piyasasının durgun olduğunu söyleyen galericiler ise sıfır araçları 6 bin kilometre kullanarak yasaya uygun şekilde satışa sunmaya başladı.







Yasağın yürürlüğe girmesinden itibaren "6001 km" araç ilanlarının sayısında da artış yaşandı.







Sahibinden.com sitesinde düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Eylül tarihinden itibaren 140'ın üzerinde "6001 km" araç ilanı yayınlandı.







Yasağa yönelik değişikliğin 16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından sitede hala aktif olan "6001 km" araç ilanı sayısı ise 750'yi geçti.

