Samanyolu Haber /Gündem / Galericiler AKP engelini böyle aştı: 6001 km'de sıfır araç satışları başladı /17 Eylül 2022 12:11

Galericiler AKP engelini böyle aştı: 6001 km'de sıfır araç satışları başladı

İkinci el araç satışlarında '6 ay, 6 bin km' kısıtlamasının getirilmesinin ardından '6001 km' araç ilanlarında artış yaşandı.

SHABER3.COM

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil alım satımına getirdiği ikinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacağına ilişkin düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş düzenlemeyle ilgili, “Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen yükselme söz konusu" demişti. 

Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent-a-car’lar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece" ifadelerini kullanmıştı.

Gazete Duvar'ın haberine göre araç piyasasının durgun olduğunu söyleyen galericiler ise sıfır araçları 6 bin kilometre kullanarak yasaya uygun şekilde satışa sunmaya başladı.

Yasağın yürürlüğe girmesinden itibaren "6001 km" araç ilanlarının sayısında da artış yaşandı.

Sahibinden.com sitesinde düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Eylül tarihinden itibaren 140'ın üzerinde "6001 km" araç ilanı yayınlandı.

Yasağa yönelik değişikliğin 16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından sitede hala aktif olan "6001 km" araç ilanı sayısı ise 750'yi geçti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galericiler AKP engelini böyle aştı: 6001 km'de sıfır... Sonraki Haber >>

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:40:19