"Bizi bu virüs değil, sizin bu düzeniniz öldürür" dediği için gözaltına alınan TIR şoförü Malik Yılmaz, "İşe yeni başlamıştım, bugün aradım ‘döneceğiz’ dediler ama dönmediler. Galiba işsiz kaldım." dedi.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karış "Evde Kal" çağrılarına, "Nasıl kalalım baba. Ben emekli değilim, memur değilim, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok." diyerek tepki gösteren Malik Yılmaz dün gözaltına alınmıştı.





"Haftada bir gün imza" ve "yurt dışı yasağı" şartıyla serbest bırakılan Yılmaz'a sosyal medyada destek yağmıştı.





İŞYERİ 5-6 SAATTEN BERİ ARAMADI





İşe yeni başladığını ifade eden Yılmaz dün ifadede olduğu için işe gidemediğini, biraz önce işyeriyle görüştüğünü, sıkıntı olup olmadığını ve akşam işine gelip gelmeyeceğini sorduğunu aktardı.





İşyerinin bir kaç dakikaya döneceklerini söylediğini, ancak 5-6 saat geçmesine rağmen arayan olmadığını ve işsiz kalmış olabileceğini belirtti.

Ailesinin korktuğunu ve tutuklanacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Gözaltı sebebiyle hepimiz panik olduk, çünkü başımıza neler geleceğini bilmiyorduk. Avukat tutacak durumum dahi yoktu. Biraz da o yüzden tedirgindim. Sağ olsun sendikalar, milletvekilleri ve kurumlar bize sahip çıktı. Korkumuzu endişemizi onlar giderdi. Küçük bir cezayla şu an evimdeyim."





"BÖYLE PAYLAŞIMLAR YAPTIĞI İÇİN ÇOK KİŞİ TUTUKLANDI"





"Tutuklanacağımı düşünüyordum. Çünkü biz çok şahit olduk böyle paylaşımlar yapıp yanlış anlaşılıp tutuklanan çok insan gördük." diyen Yılmaz, "Anayasaya karşı çıkıyor ve insanları galeyana getiriyormuşum gibi bir algı oluşturuldu. Böyle bir amacım da niyetim de yoktu. Ancak böyle bir suçlamayla hedef olunca tutuklanacağımı düşünmüştüm.”





TIR şoförü Malik Yılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetini Koronavirüs salgını yüzünden maddi sıkıntı çeken vatandaşa yardım etmediği için eleştirdi diye önce gözaltına alındı şimdi de işten atıldı.





"MAAŞIMDA HACİZ VAR, EŞİM ÜÇ HAFTADIR PAZARA GİDEMİYOR"





Videoyu hangi şartlarda yaşadıklarının anlaşılması için çektiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Eşimin 15 bin TL kadar borcu var. Evlendiğimiz dönemde bu borcu almıştık. Üniversite okumuştum. Daha öncelerden borcum vardı ve maaşımda üç dört haciz var, faiz işliyor ben hiçbir şekilde ödeyemiyorum. Kesintiler oluyor. Ay sonunu zor getiren bir insandım."





"Yeri geliyor eşim üç hafta pazara gidemiyordu." diyen Yılmaz, "Çocuğum, ailem sebze-meyve yiyemiyordu. Günü geldi biz evde ekmeğe salça sürüp öyle kahvaltı yaptık. Bugünleri aşacağımızı düşünürken kendimi ifade etmeye çalışırken yaşadığım zorlukları dile getirmeye çalışırken işsiz kaldım.” dedi.





İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TALİMAT VERDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda gözaltına alınan TIR şoförü Yılmaz için "Gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım." ifadelerini kullanmıştı.





Bu sözler "Soylu'nun Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gözaltı talimatı verdiğinin itirafı" olarak yorumlanmıştı.