Galibiyet tura yetmedi! Trabzonspor Konferans Ligi'nde

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını misafir eden Trabzonspor, rakibini 1-0 yendi ancak Bordo- Mavili ekip bu galibiyetle ancak Konferans Ligi biletini alabildi.







Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, orta alanda Gbamin'in yerine Siopis, Bardhi'nin yerine Abdülkadir Ömür, forvette de cezalı Maxi Gomez'in yokluğunda Umut Bozok'un yerine Yusuf Yazıcı'yı tercih etti.





Karadeniz ekibinde kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer almadı.









Maça çok iyi başlayan Trabzonspor aradığı golü 7. dakikada buldu. Eren Elmalı'nın pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu.

13. dakikada Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda, yan direğe çarpan top auta çıktı.

15. dakikada yine Trezeguet'nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın yakın mesafeden vuruşunda, top üsten dışarı gitti.

22. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde rakip oyuncular çıkardı.

41. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere gönderdi.

67. dakikada Bakesetas'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Zachariassen sağ tarafta Eren Elmalı'dan kurtularak topu Mercier'e aktardı. Bu futbolcunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır güzel bir kurtarışla topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Paszka'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Kovacevic'in kafa vuruşunda, top yandan dışarı yuvarlandı.





Bu dakikalardan sonra gol olmadı ve Trabzonspor'un gruptan çıkmak adına puan kaybı yaşamasını beklediği Monaco, iç sahada ağırladığı Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve hayalleri suya düşürdü. Karadeniz ekibi bu skorun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.