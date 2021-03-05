Galibiyeti 5 yıl önce el konan Zaman'a adadı

Damien Lillard 44 sayı atarken Enes Kanter, ortaya koyduğu 22 sayı ve 21 ribaudluk performansıyla bu sezon NBA’de bir maçta 20+ sayı ve 20+ ribaund yapan 7. oyuncu oldu.







TR724'ten Zafer Özsoy'un haberine göre 6’sı hücum olmak üzere 21 ribaund ile maçı tamamlayan Enes Kanter, çıktığı 35 maçın 24’ünde çift haneli ribaund almış oldu.





Devre arası verdiği röportajda ”İşimiz daha bitmedi, sakatlıkları bitenler geri döndüğünde gerçekten rakiplerine korku veren bir takım olacağız” dedi.





ZAMAN’A ADADI





Enes Kanter maçtan sonra attığı tweet ile galibiyeti 5 yıl önce tomalarla basılıp el konulan ZAMAN gazetesine adadı.







