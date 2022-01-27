Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan Hakim Kemal Alver hakkında inceleme

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanan ve çete davalarından aranması bulunduğu için Gürcistan'a kaçan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün aile fotoğrafında yaşanan "ayna kazası" sonucunda Öztürk'ün yanında Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim Kemal Alver'in de olduğu ortaya çıktı.







Samsun Etik Haber'in aktardıklarına göre, Öztürk'ün eşi, çocukları ve şirket çalışanları ile çekindiği fotoğrafta, fotoğrafı çekenlerin Öztürk'ün arkasındaki camdan yansıması skandalın ortaya çıkmasına neden oldu.







İNCELEME BAŞLATILDI

HSK'dan yapılan açıklamada Hakim Kemal Alver'in Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alındığı açıklandı.





HSK, Alver hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.